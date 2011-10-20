Диплом по менеджменту

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Закрыт3 заявки136 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Использование бизнес-стимуляции в обучении персонала топ-менеджеров

Объём работы: от 70-90

Антиплагиат: от 75%

Срок: готовая (или 1-2 недели)

План работы: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров