Курсовая по предпринимательским рискам

Тема: Использование реальных опционов при оценивании инвестиционных проектов.

Требования:

Введение (актуальность, цель,задачи)

Глава I. Теоретическая часть (название всех глав.,.параграфов)

Глава II. Практическая часть (на примере предприятия, или расчёт каких-то показателей в соответствие с темой)

Глава III. Методы совершенствования, или проблемы и пути решения, или рекомендации по улучшению.

Заключение (выводы по всем трём главам)

Список литературы (10-15 источников)

Приложения (баланс и другие документы если есть)

14 шрифт, полуторный интервал. по ширине.

Объем: 40-45 страниц.

в каждой главе должно быть 2-3 параграфа

нужно содержание 22 октября

все остальное до 1 ноября