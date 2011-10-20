Диплом по туризму

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Закрыт5 заявок153 просмотра

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Мультимедийные технологии в создании авторских экскурсий на примере турфирмы

Объём работы: от 70-90

Антиплагиат: от 75%

Срок: 2-3 недели

План работы: нужен

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров