Реферат по материаловедению

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Закрыт3 заявки107 просмотров

Тема: Поперечно-строгальный станок и горизонтально – фрезерный станок

( схема, описание гидропривода)

План работы обсуждается с автором

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров