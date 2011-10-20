Курсовая по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт10 заявок176 просмотров

Вид работы: Курсовая

Предмет: психология

Тема работы: Bлияние стилей пeдагогического oбщения на peчевое взaимодействие учaщихся.

Количество страниц: 25

Срoк: 7 дней

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$25
5 дней
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

irkadremuk
Ирина 
43 года
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы