Факультет: Юридический Предмет, дисциплина: История гос-ва и права зарубежных стран Тема работы: «Право Древнего Рима» (Вариант №4 ) Содержание: Теория Объем работы: 10-15 Срок выполнения: ...
Реферат социология
Факультет: Юридический
Предмет, дисциплина: Социология
Тема работы: Тема № 20 Мобильный телефон как показатель социального статуса
Содержание: Теория
Объем работы: 20 стр
Срок выполнения: 4-5 дней
Антиплагиат от 70%
Методичка прилагается
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