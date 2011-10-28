Реферат социология

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен10 заявок148 просмотров

Факультет: Юридический

Предмет, дисциплина: Социология

Тема работы: Тема № 20 Мобильный телефон как показатель социального статуса

Содержание: Теория

Объем работы: 20 стр

Срок выполнения: 4-5 дней

Антиплагиат от 70%

Методичка прилагается

Указывайте цену

14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$20
3 дня
Марина - очень ответственный, вежливый исполнитель. Высокое качество в короткие сроки по приемлемой цене! Сотрудничеством довольна, буду обращаться еще.
Елене полностью оплатила работу еще до ее выполнения, что характеризует ее как очень ответственного и честного заказчика! Буду рада продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад