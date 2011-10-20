Нужно сделать пару курсовых по предмету АТУ в Matlab. Тема - релейный регулятор уровня жидкости в резервуаре. Срок - несколько дней Пишите цены
Дипломная работа
Специальность: Изобразительное искусство
Тема: Знакомство учащихся 5-6-х классов с русским народным костюмом центральной России на уроках изобразительного искусства.
Объем: 70 стр.
Срок: две недели
Оплата в течении недели
Работу нужно выполнить на примере владимирского женского костюма (ориентировочно 18-19 век).
Факультет искусств.
Специализация: Изобразительное искусство и методика преподавания.
Бюджет 3000 руб.
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