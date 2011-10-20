Дипломная работа

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Закрыт6 заявок160 просмотров

Специальность: Изобразительное искусство

Тема: Знакомство учащихся 5-6-х классов с русским народным костюмом центральной России на уроках изобразительного искусства.

Объем: 70 стр.

Срок: две недели

Оплата в течении недели

Работу нужно выполнить на примере владимирского женского костюма (ориентировочно 18-19 век).

Факультет искусств.

Специализация: Изобразительное искусство и методика преподавания.

Бюджет 3000 руб.

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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