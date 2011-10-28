Реферат римское право

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Завершен13 заявок165 просмотров

Факультет: Юридический

Предмет, дисциплина: История гос-ва и права зарубежных стран

Тема работы: «Право Древнего Рима» (Вариант №4 )

Содержание: Теория

Объем работы: 10-15

Срок выполнения: 4-5 дней

Методичка прилагается

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$15
3 дня
Все как всегда отлично, буду обращаться еще
Спасибо Елене за очередной интересный проект, предоплату в полном объеме и доброжелательное общение! 10 баллов!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад