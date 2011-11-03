Реферат по электронике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки157 просмотров

Необходимо написать реферат по электронике. Объем - 10-12 страниц.

Тема и план по запросу.

Порядок сделки:

Выбираю исполнителя

Работаете

Проверяю (проверю полностью, до каждого символа и смысла каждого предложения)

Исправляете (но лучше без этого пункта)

Оплачиваю.

Если есть какие-то предложения, пишите. Укажите также бюджет и максимальный срок

14 лет назад
nikser
32 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

MichaelT
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$15
4 дня
Быстро понял чего я хочу и сделал это. Проблем особых не возникло. Хороший исполнитель - рекомендую сотрудничать.
Очень рад был сотрудничать с Николаем. Задание сформулировано точно, оперативные ответы на все вопросы, постоянное присутствие в сети. Моментальная оплата после принятия работы.

Заявки фрилансеров

MichaelT
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад