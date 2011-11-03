Факультет: Юридический Предмет, дисциплина: Социология Тема работы: Тема № 20 Мобильный телефон как показатель социального статуса Содержание: Теория Объем работы: 20 стр Срок выполнения: ...
Реферат по электронике
Необходимо написать реферат по электронике. Объем - 10-12 страниц.
Тема и план по запросу.
Порядок сделки:
Выбираю исполнителя
Работаете
Проверяю (проверю полностью, до каждого символа и смысла каждого предложения)
Исправляете (но лучше без этого пункта)
Оплачиваю.
Если есть какие-то предложения, пишите. Укажите также бюджет и максимальный срок
Выбранный исполнитель
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