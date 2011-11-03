Необходимо написать реферат по электронике. Объем - 10-12 страниц.

Тема и план по запросу.

Порядок сделки:

Выбираю исполнителя

Работаете

Проверяю (проверю полностью, до каждого символа и смысла каждого предложения)

Исправляете (но лучше без этого пункта)

Оплачиваю.

Если есть какие-то предложения, пишите. Укажите также бюджет и максимальный срок