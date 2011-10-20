Курсовая работа Цифровой измеритель заряда

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки107 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу

По курсу "Электронные промышленные устройства"

На тему: "Цифровой измеритель заряда"

Задание: согласно представленных параметоров разработать схему цифрового измерителя заряда, автономного.

В дополнении подключить к компютеру через LPT либо USB.

Образец выполнения работы на другую тему есть.

Есть задание.

Кто готов взяться сообщайте почту вышлю задание + примерный вариант работы.

Срок выполнения 30 октября 2011 г.

14 лет назад
akondr_
Андрей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров