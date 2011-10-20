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Курсовая работа Цифровой измеритель заряда
Необходимо выполнить курсовую работу
По курсу "Электронные промышленные устройства"
На тему: "Цифровой измеритель заряда"
Задание: согласно представленных параметоров разработать схему цифрового измерителя заряда, автономного.
В дополнении подключить к компютеру через LPT либо USB.
Образец выполнения работы на другую тему есть.
Есть задание.
Кто готов взяться сообщайте почту вышлю задание + примерный вариант работы.
Срок выполнения 30 октября 2011 г.
Заявки фрилансеров
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