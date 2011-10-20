Технология переработки продуктов животноводства

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок146 просмотров

Дипломная работа

тема:

Влияние сезонности на качество молока

кол-во страниц: 60

Все подробные требования будут.

14 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров