Приватный проект Филипова Елена (linet)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка77 просмотров

Выполнение задания по юриспруденции

Срок 24.10

Оплата ЯДеньги

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
14 лет назад
$7
3 дня
Довольна работой с Еленой. Заказ сдан раньше срока. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Спасибо Дарье за заказ! Очень положительный заказчик!

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
14 лет назад