Реферат по философии

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Завершен19 заявок219 просмотров

Тема: философия, ее смысл, философия и культура, философия и религия.

Подробности вышлю заинтересованным авторам.

14 лет назад
Nastya-Kaz
Анастасия 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mariyamishina
Мишина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали. Без лишней суеты. Спокойное, тактичное общение. Чёткое задание. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mariyamishina
Мишина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад