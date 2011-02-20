Дипломные, курсовые
Выполняю студенческие работы по логопедии, дефектологии, педагогике, психологии и другим смежным дисциплинам, также по многим гуманитарным дисциплинам.
Профессионально, большой опыт.
2 высших образования (психолог; логопед)
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
14 лет назад
Повторное сотрудничество с Анастасией не разочаровало! Рекомендую как квалифицированного и ответственного автора по педагогике.
Ответный отзыв
Очередное сотрудничество с Владимиром принесло только положительные результаты! Рекомендую как надежного заказчика!
$35
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничеством с Анастасией доволен! Выполнена качественная, объемная работа, полностью раскрывающая заявленную тему. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Владимир - отличный заказчик: четко изложенные требования, вся информация по проекту предоставлена в полном объеме; своевременная оплата. Вежливый, приятный в общении заказчик и всегда на связи! Спасибо за доверие и сотрудничество!
$10
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Анастасии за выполненную работу. Соблюдение сроков и всех требований. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Мариной осталась довольна! Ответственный заказчик - четкое задание, своевременная оплата.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
от $10
от 2 дней
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