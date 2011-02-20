Nastya-Kaz

Анастасия Nastya-Kaz

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дипломные, курсовые

Выполняю студенческие работы по логопедии, дефектологии, педагогике, психологии и другим смежным дисциплинам, также по многим гуманитарным дисциплинам.

Профессионально, большой опыт.

2 высших образования (психолог; логопед)

Отзывы заказчиков

Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Приватный для Nastya-Kaz
Повторное сотрудничество с Анастасией не разочаровало! Рекомендую как квалифицированного и ответственного автора по педагогике.
Очередное сотрудничество с Владимиром принесло только положительные результаты! Рекомендую как надежного заказчика!
Ответный отзыв
Vladimir2008
Владимир 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Курсовой по педагогике
Сотрудничеством с Анастасией доволен! Выполнена качественная, объемная работа, полностью раскрывающая заявленную тему. Рекомендую к сотрудничеству!
Владимир - отличный заказчик: четко изложенные требования, вся информация по проекту предоставлена в полном объеме; своевременная оплата. Вежливый, приятный в общении заказчик и всегда на связи! Спасибо за доверие и сотрудничество!
Ответный отзыв
LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Реферат по педагогике
Спасибо Анастасии за выполненную работу. Соблюдение сроков и всех требований. Рекомендую!
Сотрудничеством с Мариной осталась довольна! Ответственный заказчик - четкое задание, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
от $10
от 2 дней
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