Практ. часть к курсовой работе по прикл. экономике

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Тема : Пути максимизации доп. прибыли

Провести исследования и построить модели операций нелинейного программирования.

Исходные данные по требованию

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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