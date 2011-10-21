Курсовая программирование Pascal

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Закрыт10 заявок228 просмотров

4 простых программы на Turbo Pascal без отчета

Методичка прилагается, вариант 93

Срок 5-7 дней

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров