Курсовая Производство продукции растениеводства

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Закрыт2 заявки118 просмотров

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Общее название темы курсовой работы следующее: «Агробиологическое обоснование технологии возделывания в условиях

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14 лет назад
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Виктор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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