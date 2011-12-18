Написать 2 реферата. Социология и психология

Психология - Представления о душе в доантичный период и эпоху Античности

Социология - общество как социальная система. сущность структуры и функции как системы. современные модели общественного развития.

Объем психология - страниц 10, социология - тоже около того, может на 2-4 побольше.

Всё это нужно сделать до воскресенья. А вообще чем раньше тем лучше.