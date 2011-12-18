Тема: Линейная часть магистрального газопровода с разработкой перехода через железную дорогу.
Написать 2 реферата. Социология и психология
Психология - Представления о душе в доантичный период и эпоху Античности
Социология - общество как социальная система. сущность структуры и функции как системы. современные модели общественного развития.
Объем психология - страниц 10, социология - тоже около того, может на 2-4 побольше.
Всё это нужно сделать до воскресенья. А вообще чем раньше тем лучше.
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