Написать 2 реферата. Социология и психология

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Завершен14 заявок260 просмотров

Психология - Представления о душе в доантичный период и эпоху Античности

Социология - общество как социальная система. сущность структуры и функции как системы. современные модели общественного развития.

Объем психология - страниц 10, социология - тоже около того, может на 2-4 побольше.

Всё это нужно сделать до воскресенья. А вообще чем раньше тем лучше.

14 лет назад
alex_mitin
Алексей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад