Курсовая по менеджменту

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Закрыт3 заявки189 просмотров

Тема:Инструменты проектного менеджмента для развития муниципального образования"

Требования: объем: 25-30, оригинальность не ниже 85%, сноски

Срок: 25.10.2011 до 16.00

жду предложений по цене

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад