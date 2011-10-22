Эссе

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Тема работы: Темпы роста денежного и депозитного мультипликатора, их анализ.

Тип работы: эссе

Объем работы: 10 страниц

Срок выполнения: 25 октября

Оплата в течении недели!!!

Бюджет 300 руб.

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров