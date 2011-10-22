нужна курсовая по экономике отрасли с практической частью и презентацией в power paint. срок до 27. 10. 2010. общий объем 30-50 страниц + презентация. уникальность текста до 80%. Все необходимое во вложении. предлагайте свои цены. ...
Разработка клиент-серверной архитектуры.
Разработка клиент-серверной архитектуры.
СУБД Oracle или my sgl или db2. + php.
Язык программирования для парсера желательно С#
Имеются годовые отчеты кафедры по НИР, которые содержат информацию о научной деятельности кафедры (пример отчета имеется).
Требования к разработке:
Вся информация должна храниться на сервере. Пользователь работает с БД через браузер. При вводе адреса в браузере появляется страница с авторизацией, где пользователю предлагают ввести его данные для авторизации (логин и пароль). Также должна быть возможность зарегистрировать нового пользователя, т.е. отдельная страница, где пользователь введет свои регистрационные данные, и они будут добавлены в БД. После авторизации появляется страница с полями информации, которые есть в БД. Здесь пользователь может заполнять интересующие его поля и получать в соответствии с ними требуемую информацию (в виде отчета). Также необходимо реализовать возможность добавлять новую информацию, в том числе и сами статьи.
Подробнее задание во вложении + отчеты
ICQ: 380945346
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