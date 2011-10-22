Разработка клиент-серверной архитектуры.

СУБД Oracle или my sgl или db2. + php.

Язык программирования для парсера желательно С#

Имеются годовые отчеты кафедры по НИР, которые содержат информацию о научной деятельности кафедры (пример отчета имеется).

Требования к разработке:

Вся информация должна храниться на сервере. Пользователь работает с БД через браузер. При вводе адреса в браузере появляется страница с авторизацией, где пользователю предлагают ввести его данные для авторизации (логин и пароль). Также должна быть возможность зарегистрировать нового пользователя, т.е. отдельная страница, где пользователь введет свои регистрационные данные, и они будут добавлены в БД. После авторизации появляется страница с полями информации, которые есть в БД. Здесь пользователь может заполнять интересующие его поля и получать в соответствии с ними требуемую информацию (в виде отчета). Также необходимо реализовать возможность добавлять новую информацию, в том числе и сами статьи.

Подробнее задание во вложении + отчеты

ICQ: 380945346