Нужна курсовая по экономике отрасли

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нужна курсовая по экономике отрасли с практической частью и презентацией в power paint. срок до 27. 10. 2010. общий объем 30-50 страниц + презентация. уникальность текста до 80%. Все необходимое во вложении. предлагайте свои цены. без каких-либо предоплат. все только после проверки. если что, стучите в асю 627-369-703

14 лет назад
buglimova
Марина 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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