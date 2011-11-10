Диплом по праву

Тема: Правовой статус государственного гражданского служащего: особенности и возможность оптимизации

Требования:

Оригинальность строго не ниже 85%

Дипломная работа должна быть отпечатана через два интервала на одной стороне стандартного листа белой бумаги с полями для брошюровки по левой стороне. Размер шрифта, используемого при элементном наборе материала (на компьютере), необходимо приблизить к стандартному машинописному, так, чтобы при распечатке текста через 1,5-2 интервала на странице помещалось не более 30-43 строк по 60-70 знаков в каждой.

Титульный лист начинается с указания на Министерство общего и профессионального образования РФ, содержит полное наименование вуза и кафедры, учебной дисциплины (по которой выполненная работа), тему дипломного исследования, фамилию и инициалы дипломанта, ученое звание, ученую степень, фамилию и инициалы руководителя, место (город, в котором находится вуз) и год написания работы.

Рукопись переплетается или вкладывается в специальную папку «для диплома». Общий объем работы составляет 50-80 машинописных страниц (без учета схем, приложений и списка используемой литературы). Работа, представленная в нарушение предъявляемых требований, к защите не допускается.

Дипломное исследование должно иметь план, с помощью которого материал структурируется, излагается в логической последовательности. Содержание работы состоит из введения (где обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность, научная и практическая значимость, показывается степень разработанности рассматриваемой проблемы, обозначаются цели, задачи и методы исследований и т.п.), основной части (в которой анализируются вопросы плана, доказываются те или иные провозглашаемые положения и пр.) и заключения (в котором кратко излагаются полученные автором выводы, обобщения, достижения; устанавливаются основные направления дальнейшего анализа данной проблемы). Библиография начинается после заключения и состоит из следующих частей: 1) нормативных актов; 2) книг; 3) научных статей; 4) авторефератов на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук (возможно).

Первая задача составит план написания диплома его утвердят, а потом будем писать.

Срок: 10.11.2011