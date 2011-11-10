Проектирование системы контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 Назначение и область применения: Система контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 предназначена для использования на удалённых объектах вещания с целью снижения эксплуатационных затрат. ...
Диплом по праву
Тема: Правовой статус государственного гражданского служащего: особенности и возможность оптимизации
Требования:
Оригинальность строго не ниже 85%
Дипломная работа должна быть отпечатана через два интервала на одной стороне стандартного листа белой бумаги с полями для брошюровки по левой стороне. Размер шрифта, используемого при элементном наборе материала (на компьютере), необходимо приблизить к стандартному машинописному, так, чтобы при распечатке текста через 1,5-2 интервала на странице помещалось не более 30-43 строк по 60-70 знаков в каждой.
Титульный лист начинается с указания на Министерство общего и профессионального образования РФ, содержит полное наименование вуза и кафедры, учебной дисциплины (по которой выполненная работа), тему дипломного исследования, фамилию и инициалы дипломанта, ученое звание, ученую степень, фамилию и инициалы руководителя, место (город, в котором находится вуз) и год написания работы.
Рукопись переплетается или вкладывается в специальную папку «для диплома». Общий объем работы составляет 50-80 машинописных страниц (без учета схем, приложений и списка используемой литературы). Работа, представленная в нарушение предъявляемых требований, к защите не допускается.
Дипломное исследование должно иметь план, с помощью которого материал структурируется, излагается в логической последовательности. Содержание работы состоит из введения (где обосновывается выбор темы, определяется ее актуальность, научная и практическая значимость, показывается степень разработанности рассматриваемой проблемы, обозначаются цели, задачи и методы исследований и т.п.), основной части (в которой анализируются вопросы плана, доказываются те или иные провозглашаемые положения и пр.) и заключения (в котором кратко излагаются полученные автором выводы, обобщения, достижения; устанавливаются основные направления дальнейшего анализа данной проблемы). Библиография начинается после заключения и состоит из следующих частей: 1) нормативных актов; 2) книг; 3) научных статей; 4) авторефератов на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук (возможно).
Первая задача составит план написания диплома его утвердят, а потом будем писать.
Срок: 10.11.2011
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Тема Определение закона движения рычажного механизма при установившемся режиме работы, и кинематической и силовой анализ рычажного механизма.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Ув. фрилансеры Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания. Тема Реализация готовой продукции. Информация, полученная от клиента ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $400
Разработка клиент-серверной архитектуры. СУБД Oracle или my sgl или db2. + php. Язык программирования для парсера желательно С# Имеются годовые отчеты кафедры по НИР, которые содержат информацию о научной ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
нужна курсовая по экономике отрасли с практической частью и презентацией в power paint. срок до 27. 10. 2010. общий объем 30-50 страниц + презентация. уникальность текста до 80%. Все необходимое во вложении. предлагайте свои цены. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Экономические и неэкономические стимулы труда Предмет политэкономия Объем 25 стр. Срок завтра - до 13-00 по московскому времени 350 руб. Антиплагиат от 65%Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Тема работы: Темпы роста денежного и депозитного мультипликатора, их анализ. Тип работы: эссе Объем работы: 10 страниц Срок выполнения: 25 октября Оплата в течении недели!!! Бюджет 300 руб.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить курсовую по гидроприводу + решить 4 задачи. Авторам, знакомым с этой тематикой, вышлю методичку на почту по запросу, т.к. объем файлов превышает допустимый.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Общее название темы курсовой работы следующее: «Агробиологическое обоснование технологии возделывания в условиях укажите цену и срокРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Подробнее см. методичку - делать строго по методичке Срок? Стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад