Курсовая работа по деталям машин

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Тема

Определение закона движения рычажного механизма при установившемся режиме работы, и кинематической и силовой анализ рычажного механизма.

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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