Диплом Контроль качества вещания DVB-T/T2

Проектирование системы контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2

Назначение и область применения: Система контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 предназначена для использования на удалённых объектах вещания с целью снижения эксплуатационных затрат.

Необходима разработка ПО для снятия качественных показателей с ресивера на базе Sony CXD2820R и возможностью работы в режиме сервер-клиент для постоянного мониторинга качества сигнала. В качестве ресивера будет выбран распространенный на рынке DVB-T/T2 ресиверов демодулятор.

Существует USB демодулятор на указанном чипе с драйверами под Linux и Windows (желательно разработать ПО для Linux).

Язык программирования не важен.