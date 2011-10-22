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Курсовая по аудиту
Ув. фрилансеры
Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания.
Тема Реализация готовой продукции.
Информация, полученная от клиента
План
1 Цели и задачи аудита реализации готовой продукции на карьере ООО ПО "Шахтострой". Источники информации. Законодательная база.
2. Характеристика предприятия. Технико-экономические показатели. Финансовое состояние.
3. Составить тест внутреннего контроля. Программа аудит контроля. (Все риски рассчитать и сделать программу аудита). Именно эта часть мне и нужна. Объем 10-15 страниц.
Объем примерно 35-40 страниц.
предприятие украинское, все необходимые бухгалтерские формы и документы будут.
Указывайте цену за третью часть и всю работу.
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