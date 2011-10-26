Реферат по внутрифирменному бюджетированию

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Задание в приложении.

Срок - до 26.10.2011г.

Дополнительные требования вышлю исполнителю.

Оплата в течении трех недель после выполнения работы (гарантия качества).

Заказ срочный, поэтому прошу отзываться только тех, кто реально сможет качественно и быстро выполнить работу.

14 лет назад
linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов(-1)

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