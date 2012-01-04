Проектирование системы контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 Назначение и область применения: Система контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 предназначена для использования на удалённых объектах вещания с целью снижения эксплуатационных затрат. ...
Нужны две главы диплома по банкам.
Нужны 2 главы диплома. План приведен ниже.
2. Анализ расчетно-кассовых операций в коммерческом банке на
примере ОАО «УралСиб»
2.1. Краткая характеристика деятельности банка ОАО «УралСиб»
2.2. Анализ организации расчетно-кассовых операций в коммерческом
банке
2.3. Оценка эффективности операций по расчетно-кассовому
обслуживанию клиентов банка ОАО «УралСиб»
3. Проблемы и перспективы повышения эффективности
расчетно-кассовых операций банка ОАО «УралСиб»
3.1. Проблемы расчетно-кассовых операций в коммерческом банке
3.2. Совершенствование расчетно-кассовых операций в банке
Необходима хорошая работа по реальным цифрам УРАЛСИБа (взять с сайта банка) - это проверяется. Антиплагиат - 70 %. Срок - 2 недели. Без предоплат, оплата после проверки. Солянку из разных работ и "уникальную" бессмыслицу оплачивать не буду. В теме разбираюсь, поэтому не надо собирать что попало. Объем - 60 страниц.
Бюджет - 3500 руб.
ДОработки, если будут, бесплатно. Повторю, оплата только после одобрения преподавателем
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