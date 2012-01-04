Нужны две главы диплома по банкам.

Нужны 2 главы диплома. План приведен ниже.

2. Анализ расчетно-кассовых операций в коммерческом банке на

примере ОАО «УралСиб»

2.1. Краткая характеристика деятельности банка ОАО «УралСиб»

2.2. Анализ организации расчетно-кассовых операций в коммерческом

банке

2.3. Оценка эффективности операций по расчетно-кассовому

обслуживанию клиентов банка ОАО «УралСиб»

3. Проблемы и перспективы повышения эффективности

расчетно-кассовых операций банка ОАО «УралСиб»

3.1. Проблемы расчетно-кассовых операций в коммерческом банке

3.2. Совершенствование расчетно-кассовых операций в банке

Необходима хорошая работа по реальным цифрам УРАЛСИБа (взять с сайта банка) - это проверяется. Антиплагиат - 70 %. Срок - 2 недели. Без предоплат, оплата после проверки. Солянку из разных работ и "уникальную" бессмыслицу оплачивать не буду. В теме разбираюсь, поэтому не надо собирать что попало. Объем - 60 страниц.

Бюджет - 3500 руб.

ДОработки, если будут, бесплатно. Повторю, оплата только после одобрения преподавателем