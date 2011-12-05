Проектирование системы контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 Назначение и область применения: Система контроля качества вещания в стандарте DVB-T/T2 предназначена для использования на удалённых объектах вещания с целью снижения эксплуатационных затрат. ...
Приватный проект Дудик Сергей (bequick)
Курсовая по предмету операционный системы
Оплата Яденьгами
Срок 26-27.10
Оплата Яденьгами
Оплата в течение 10-14 дней после получения работы/ Могу отправить деньги с кодом протекции - его скажу после сдачи работы студентом
Доработки входят в стоимость работы
Выбранный исполнитель
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