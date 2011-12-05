Приватный проект Дудик Сергей (bequick)

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Завершен1 заявка161 просмотр

Курсовая по предмету операционный системы

Оплата Яденьгами

Срок 26-27.10

Оплата Яденьгами

Оплата в течение 10-14 дней после получения работы/ Могу отправить деньги с кодом протекции - его скажу после сдачи работы студентом

Доработки входят в стоимость работы

14 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

bequick
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Сергей вовремя и качественно выполнил работу. Когда начинали сотрудничать у Сергея не было ни одного отзыва, он с уважением отнесся к моим тревогам по поводу работы. Интересовался результатами сдачи работы преподавателю. Очень приятные впечатления от сотрудничества.
Хорошее ТЗ. Все время онлайн - можно уточнить моменты. Оплата точно в срок и полностью. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

bequick
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад