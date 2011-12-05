Приватный проект Дудик Сергей (bequick)

Сергей вовремя и качественно выполнил работу. Когда начинали сотрудничать у Сергея не было ни одного отзыва, он с уважением отнесся к моим тревогам по поводу работы. Интересовался результатами сдачи работы преподавателю. Очень приятные впечатления от сотрудничества.