Отчет по практике по финансам

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки126 просмотров

Тема диплома: Формирование инвестиционной политики компании (на примере...) по этой теме делать отчет на примере банка

Срок 27 октября

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад