Курсовой проект

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Дисциплина:Электрооборудование электрических станций,сетей и систем.

Специальность:Электрические станции,сети и системы.

Необходимо исправить замечания,исходные данные и замечания высылаются на почту по требованию.

Срок на выполнение от 2 до 5 рабочих дней.

14 лет назад
tts_32
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