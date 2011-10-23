Дипломная работа по экономике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт13 заявок199 просмотров

Тема: Рынок недвижимости и ипотека в России: проблемы и тенденции развития

Срок к 15-18 ноября

План для утверждения нужно составить к 25 октября

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$150
15 дней

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад