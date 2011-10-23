Курсовая по бухгалтерскому учету

Дисциплина:Электрооборудование электрических станций,сетей и систем. Специальность:Электрические станции,сети и системы. Необходимо исправить замечания,исходные данные и замечания высылаются на почту по требованию. Срок на выполнение от 2 до 5 рабочих дней.