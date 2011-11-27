Дипломная работа (Экономика на предприятии)

Дисциплина: Экономика и управление на предприятии.

Тема: " Повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия ..."

Объем: 100л.

Сроки: до 8.11.11.

Имеется подробный план диплома.

Имеется финансовая отчетность за несколько лет (для проведения анализа в 3 расчетной главе).

Бюджет проекта: 6000р. Оплата через Web Money или ЯД.

Требования:

1. Полное раскрытие темы диплома (по каждому пункту);

2. Уникальность работы от 80% и выше. Использование только ЧИСТЫХ по плагиату источников информации - первоисточников, авторских статей, монографий, официальных интернет-ресурсов;

3. Своевременная сдача диплома.

Жду ваших предложений.