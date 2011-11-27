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Дипломная работа (Экономика на предприятии)
Дисциплина: Экономика и управление на предприятии.
Тема: " Повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия ..."
Объем: 100л.
Сроки: до 8.11.11.
Имеется подробный план диплома.
Имеется финансовая отчетность за несколько лет (для проведения анализа в 3 расчетной главе).
Бюджет проекта: 6000р. Оплата через Web Money или ЯД.
Требования:
1. Полное раскрытие темы диплома (по каждому пункту);
2. Уникальность работы от 80% и выше. Использование только ЧИСТЫХ по плагиату источников информации - первоисточников, авторских статей, монографий, официальных интернет-ресурсов;
3. Своевременная сдача диплома.
Жду ваших предложений.
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