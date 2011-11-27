Дипломная работа (Экономика на предприятии)

$200
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Завершен4 заявки206 просмотров

Дисциплина: Экономика и управление на предприятии.

Тема: " Повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия ..."

Объем: 100л.

Сроки: до 8.11.11.

Имеется подробный план диплома.

Имеется финансовая отчетность за несколько лет (для проведения анализа в 3 расчетной главе).

Бюджет проекта: 6000р. Оплата через Web Money или ЯД.

Требования:

1. Полное раскрытие темы диплома (по каждому пункту);

2. Уникальность работы от 80% и выше. Использование только ЧИСТЫХ по плагиату источников информации - первоисточников, авторских статей, монографий, официальных интернет-ресурсов;

3. Своевременная сдача диплома.

Жду ваших предложений.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$200
14 дней
Марина прекрасно справилась с заданием! Несколько раз просил доработать диплом согласно поступающим новым требованиям научного руководителя, ни разу не получил отказа. Все грамотно, четко, быстро! Приятно вести сотрудничество.
Очень приятно было работать с Денисом. Всегда на связи, отвечает сразу же, разрешает все вопросы с клиентами. Оплата четко в обещанные сроки!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад