Тема: Состояние, анализ и пути улучшения финансового положения организации Первая вторая глава курсовой работы нужны к 25 октября. Третья к 30 октября Приложения сделать обязательно.
Разработка интернет-сайта цветочного салона
Полное название проекта:
Разработка интернет-сайта цветочного салона с поиском информации на основе булевой модели. (PHP)
Исходные данные к проекту:
1. Алгоритм поиска информации на основе булевой модели.
2. Словарь ISpell
3. Поддержка логических операторов "И", "ИЛИ", "НЕ" в рамках булевой модели поиска.
4. Поддержка произвольных словоформ в поисковом запросе.
Сложность - "середнячок". Без всяких наворотов. По-простому.
Содержание ПЗ:
Аннотация.
Ввдение.
1. Анализ технического задания.
2. Разработка алгоритма.
3. Разработка программы.
4. Тестирование программы.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.
Для связи используйте ICQ 384466601 (Елена).
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