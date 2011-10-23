Разработка интернет-сайта цветочного салона

$100
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Полное название проекта:

Разработка интернет-сайта цветочного салона с поиском информации на основе булевой модели. (PHP)

Исходные данные к проекту:

1. Алгоритм поиска информации на основе булевой модели.

2. Словарь ISpell

3. Поддержка логических операторов "И", "ИЛИ", "НЕ" в рамках булевой модели поиска.

4. Поддержка произвольных словоформ в поисковом запросе.

Сложность - "середнячок". Без всяких наворотов. По-простому.

Содержание ПЗ:

Аннотация.

Ввдение.

1. Анализ технического задания.

2. Разработка алгоритма.

3. Разработка программы.

4. Тестирование программы.

Заключение.

Список литературы.

Приложения.

Для связи используйте ICQ 384466601 (Елена).

Или же тел. 89209177309

PHP
14 лет назад
Strider008
Дмитрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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