Курсовая работа по экономике

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Закрыт2 заявки168 просмотров

Тема: Состояние, анализ и пути улучшения финансового положения организации

Первая вторая глава курсовой работы нужны к 25 октября. Третья к 30 октября

Приложения сделать обязательно.

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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