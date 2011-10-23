Тема курсовой Должностные обязанности секретаря и секретаря-референта:сравнительный анализ Срок 28 октября
Курсовая работа по экономике
Тема: Состояние, анализ и пути улучшения финансового положения организации
Первая вторая глава курсовой работы нужны к 25 октября. Третья к 30 октября
Приложения сделать обязательно.
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