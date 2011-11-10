Дипломная работа (Менеджмент)

$160
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Закрыт15 заявок280 просмотров

Дипломная работа

Дисциплина: Менеджмент. Диплом с практической частью.

Тема: "Совершенствование корпоративной культуры в органах местного самоуправления (на примере Комитета ...) ".

Данные комитета имеются.

Имеются кое-какие наработки.

Объем: 70л.

Срок: до 10.11.11.

Бюджет: 5000р. Оплата через Web Money или ЯД.

Детали проекта обсудим с исполнителем.

14 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$160
14 дней

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад