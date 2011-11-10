Ув. фрилансеры Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания. Тема Реализация готовой продукции. Информация, полученная от клиента План ...
Дипломная работа (Менеджмент)
Дипломная работа
Дисциплина: Менеджмент. Диплом с практической частью.
Тема: "Совершенствование корпоративной культуры в органах местного самоуправления (на примере Комитета ...) ".
Данные комитета имеются.
Имеются кое-какие наработки.
Объем: 70л.
Срок: до 10.11.11.
Бюджет: 5000р. Оплата через Web Money или ЯД.
Детали проекта обсудим с исполнителем.
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