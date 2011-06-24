Дисциплина: Экономика и управление на предприятии. Тема: " Повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия ..." Объем: 100л. Сроки: до 8.11.11. Имеется подробный план диплома. Имеется финансовая отчетность за несколько лет (для ...
Курсовой по печам и сушилкам
Нужно сделать курсовой по печам и сушилам.
Сделать расчет печи.
Нужно сделать до вторника вечера. пример решения и задания прикреплены.
Есть для примера вариант 6.
Нужно сделать два варианта 8 и 14
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