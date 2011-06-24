Курсовой по печам и сушилкам

$250
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Закрыт1 заявка197 просмотров

Нужно сделать курсовой по печам и сушилам.

Сделать расчет печи.

Нужно сделать до вторника вечера. пример решения и задания прикреплены.

Есть для примера вариант 6.

Нужно сделать два варианта 8 и 14

14 лет назад
Abitura
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад
$1
1 день
Не советую иметь дело. Кидает по полной программе. Работа была сделана в срок и выслана, есть подтверждение о получении. В ответ утром был скинут скан чека проплаты через систему Айбокс, и сказано что деньги придут через 2 часа. По прошествии 4-х часов денег не было на счету. После звонка в службу поддержки Айбокса был получен такой ответ: **Дубликат квитанции от 24.06.2011** ТОВ "Айбокс" C ИНН 34046074 квитанция: 2043877076 терминал: 8746570 дата: 24.06.2011 13:21:46 провайдер: WebMoney оплачено: 6.00 грн зачислено: 5.64 грн комиссия: 0.36 грн номер счёта: U350558474443 транзакция: 2043769062 служба тех.поддержки: телефон: 0800-300-102

Заявки фрилансеров

irirnka_kyrs
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
12 отзывов
14 лет назад