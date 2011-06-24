Курсовой по печам и сушилкам

Не советую иметь дело. Кидает по полной программе. Работа была сделана в срок и выслана, есть подтверждение о получении. В ответ утром был скинут скан чека проплаты через систему Айбокс, и сказано что деньги придут через 2 часа. По прошествии 4-х часов денег не было на счету. После звонка в службу поддержки Айбокса был получен такой ответ: **Дубликат квитанции от 24.06.2011** ТОВ "Айбокс" C ИНН 34046074 квитанция: 2043877076 терминал: 8746570 дата: 24.06.2011 13:21:46 провайдер: WebMoney оплачено: 6.00 грн зачислено: 5.64 грн комиссия: 0.36 грн номер счёта: U350558474443 транзакция: 2043769062 служба тех.поддержки: телефон: 0800-300-102