Реализация готовой продукции. Курсовая

Ув. фрилансеры

Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания.

Тема Реализация готовой продукции.

Информация, полученная от клиента

План

1 Цели и задачи аудита реализации готовой продукции на карьере ООО ПО "Шахтострой". Источники информации. Законодательная база.

2. Характеристика предприятия. Технико-экономические показатели. Финансовое состояние.

3. Составить тест внутреннего контроля. Программа аудит контроля. (Все риски рассчитать и сделать программу аудита). Именно эта часть мне и нужна. Объем 10-15 страниц.

Объем примерно 35-40 страниц.

предприятие украинское, все необходимые бухгалтерские формы и документы будут.

Указывайте цену за третью часть и всю работу.