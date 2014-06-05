Реализация готовой продукции. Курсовая

$50
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Завершен1 заявка750 просмотров

Ув. фрилансеры

Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания.

Тема Реализация готовой продукции.

Информация, полученная от клиента

План

1 Цели и задачи аудита реализации готовой продукции на карьере ООО ПО "Шахтострой". Источники информации. Законодательная база.

2. Характеристика предприятия. Технико-экономические показатели. Финансовое состояние.

3. Составить тест внутреннего контроля. Программа аудит контроля. (Все риски рассчитать и сделать программу аудита). Именно эта часть мне и нужна. Объем 10-15 страниц.

Объем примерно 35-40 страниц.

предприятие украинское, все необходимые бухгалтерские формы и документы будут.

Указывайте цену за третью часть и всю работу.

13 лет назад
Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$30
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось работать с Алексеем! Это очень обязательный заказчик!Оплачивает работу без задержек!

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AnnaPatrusheva
Анна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад