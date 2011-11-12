Курсовая работа

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Завершен3 заявки228 просмотров

Предмет: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности

Тема работы: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО "..."

Объем работы: 25

Срок выполнения: 01.11.2011

оплата в течении недели

бюджет 600 руб.

14 лет назад
kelena27
Елена 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$20
3 дня
Отлично справилась с работой!!!
Елена- отличный заказчик. 10 баллов. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Umka_ru
40 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад