Реферат История отечественного гос-ва и права

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Завершен14 заявок188 просмотров

Факультет: Юридический

Предмет, дисциплина: История отечественного гос-ва и права

Тема работы: 1. Образование государства у восточных славян.

Тип работы: Реферат

Содержание: Теория

Объем работы: 20 стр

Срок 4-5 дней

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14 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
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Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад