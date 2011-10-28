Реферат История отечественного гос-ва и права

С Еленой работала впервые и удивилась оперативности и конкретности, столь редких в последнее время у заказчиков. Поясню: было предоставлено ТЗ, обсуждены нюансы работы, после чего внесена предоплата. После получения работы оставлен отзыв. Все быстро и четко. Словом, профессионально! Мои рекомендации, мои 10 баллов и моя просьба обращаться еще:)!