Ув. фрилансеры Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания. Тема Реализация готовой продукции. Информация, полученная от клиента План ...
Реферат История отечественного гос-ва и права
Факультет: Юридический
Предмет, дисциплина: История отечественного гос-ва и права
Тема работы: 1. Образование государства у восточных славян.
Тип работы: Реферат
Содержание: Теория
Объем работы: 20 стр
Срок 4-5 дней
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