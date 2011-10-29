Преддипломная практика

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Завершен3 заявки183 просмотра

проходится: Малятникова Ольга Борисовна и Мошкина Анастасия Андреевна Где проходится:

Муниципальное образование п. Понтонный

Адрес: улица Александра Товпеко, 10;

Сроки прохождения в методичке!

нужно 2 практики в одной организации

срок- четверг!!

указать цену за обе практики

14 лет назад
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$55
2 дня
Спасибо Елене за качество и оперативность
Большое спасибо Вам, Ксения, за интересное задание и приятное общение. Оплата также на высшем уровне. Рекомендую как компетентного и понимающего заказчика. Только наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад