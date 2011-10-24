Отчет и диплом по банковскому делу

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Закрыт6 заявок138 просмотров

Тема "Активные операции коммерческих банков". Объем должен быть 75-80 листов, max-90, min-65. проверяться на антиплагиат должно быть не меньше 65% своего текста! банк "Российский

капитал"? Полностью его название - Акционерный коммерческий банк

"Российский капитал" (открытое акционерное общество).

Отчет нужен 28 октября, диплом нужен в ноябре

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад