Ув. фрилансеры Нужен специалист по учету и аудиту, способный выполнить третью часть задания. Тема Реализация готовой продукции. Информация, полученная от клиента План ...
РГР. Теоретические методы получения заготовок.
Информация, полученная от клиента
"То есть в этой папке "Мое задание" содержится файл текстовый с указанием масштаба, и ГОСТ по которому сама РГР выполняется.На фото Деталь(Рычаг) и по этой детали выполняется РГР, (по примеру выполнения в папке "Пример выполнения РГР"),по соответствующему ГОСТ заданный в задании.(РГР-расчетно графическая работа.) Масштаб указанный на фото чертеже (Рычаг) ненужен, так как он указан в задании в папке."
Также есть пример выполнения аналогичной РГР, которую могу выслать на почту. На все дополнительные вопросы по существу ответ будет.
Указывайте цену и срок.
Оплата только после проверки преподавателем. При качественном выполнение оплату гарантирую в недельный срок.
Сейчас поступает много заказов по техническим предметам, поэтому возможно постоянное сотрудничество.
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