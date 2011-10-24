РГР. Теоретические методы получения заготовок.

Информация, полученная от клиента

"То есть в этой папке "Мое задание" содержится файл текстовый с указанием масштаба, и ГОСТ по которому сама РГР выполняется.На фото Деталь(Рычаг) и по этой детали выполняется РГР, (по примеру выполнения в папке "Пример выполнения РГР"),по соответствующему ГОСТ заданный в задании.(РГР-расчетно графическая работа.) Масштаб указанный на фото чертеже (Рычаг) ненужен, так как он указан в задании в папке."

Также есть пример выполнения аналогичной РГР, которую могу выслать на почту. На все дополнительные вопросы по существу ответ будет.

Указывайте цену и срок.

Оплата только после проверки преподавателем. При качественном выполнение оплату гарантирую в недельный срок.

Сейчас поступает много заказов по техническим предметам, поэтому возможно постоянное сотрудничество.