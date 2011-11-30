Отчет по практике банковское дело

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Закрыт2 заявки126 просмотров

нужен отчет по практике (30.11.11) Тема: Развитие форм денежных переводов населения (на примере ФГУП "Почта России"). вуз БИЭФ Специализация Банковское дело.

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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