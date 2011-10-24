Дипломная работа по финансам и кредит

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Закрыт8 заявок159 просмотров

дипломная работа по теме "платежеспособность и кредитоспособность как факторы экономического роста предприятия"

писать по главам

отчетность есть.

Первая глава нужна 30 октября

Обязательное условие антиплагиат

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$150
20 дней

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад