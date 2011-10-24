Тема "Активные операции коммерческих банков". Объем должен быть 75-80 листов, max-90, min-65. проверяться на антиплагиат должно быть не меньше 65% своего текста! банк "Российский капитал"? Полностью его название - Акционерный коммерческий ...
Дипломная работа по финансам и кредит
дипломная работа по теме "платежеспособность и кредитоспособность как факторы экономического роста предприятия"
писать по главам
отчетность есть.
Первая глава нужна 30 октября
Обязательное условие антиплагиат
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
нужен отчет по практике (30.11.11) Тема: Развитие форм денежных переводов населения (на примере ФГУП "Почта России"). вуз БИЭФ Специализация Банковское дело.Закрыт14 лет назад
Информация, полученная от клиента "То есть в этой папке "Мое задание" содержится файл текстовый с указанием масштаба, и ГОСТ по которому сама РГР выполняется.На фото Деталь(Рычаг) и по этой детали выполняется РГР, ...Закрыт14 лет назад
- $50
Предмет: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности Тема работы: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности ОАО "..." Объем работы: 25 Срок выполнения: 01.11.2011 оплата в течении недели бюджет 600 руб.Завершен14 лет назад
Факультет: Юридический Предмет, дисциплина: История отечественного гос-ва и права Тема работы: 1. Образование государства у восточных славян. Тип работы: Реферат Содержание: Теория Объем работы: 20 ...Завершен14 лет назад
проходится: Малятникова Ольга Борисовна и Мошкина Анастасия Андреевна Где проходится: Муниципальное образование п. Понтонный Адрес: улица Александра Товпеко, ...Завершен14 лет назад
- $50
Курсовая работа: объем и оформление стандартные (25-30 стр., содержание, главы, заключение, список литературы, сноски). В списке литературы - свежие нормативные акты. (500 р.)Закрыт14 лет назад
предмет экономическая кибернетика, Матметоды в экономике Финансовая математика Диплом Моделювання раціональної поведінки платника нужен на украинском, в соответствии с украинскими стандартами, предприятие украинское объем - 70-90 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $160
Дипломная работа Дисциплина: Менеджмент. Диплом с практической частью. Тема: "Совершенствование корпоративной культуры в органах местного самоуправления (на примере Комитета ...) ". Данные комитета имеются. Имеются кое-какие наработки. Объем: ...Закрыт14 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: теория перевода Тема работы: ОТPAЖЕНИЕ В Я3ЫКЕ ПЕPEВОДА HAЦИОНАЛЬНО-KУЛЬТУРНОЙ CПЕЦИФИКИ ЭMOЦИЙ Я3ЫКА OPИГИНАЛА Количество страниц: 35 Срoк : 6 дней примерный план и методичка прикрепленыЗакрыт14 лет назад