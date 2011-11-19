Реферат Творчество в развитии руководителя

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Завершен8 заявок155 просмотров

тема - Творчество в развитии руководителя

Объем реферата составляет 15 – 20 страниц машинописного (компьютерного) текста через полтора интервала.

Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 13 наименований

срок 28 октября

реферат для факультета гос.муницип.управление

14 лет назад
Shumeeva
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня
В очередной раз сотрудничала с Еленой и очень довольна работой. все точно в срок, раскрыта темы работы. клиент сказал спасибо за работу, а это я думаю высшая оценка для работы.
Большое спасибо Weblancer-у за то, что он познакомил меня с Натальей - это не просто грамотный и компетентный заказчик, но и приятный в общении человек. Мои самые лучшие рекомендации

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад