Курсовой по государств. и муниципальному управл.

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Работа должна представлять из себя исследовательский материал. Теоретический материал в курсовой не нужен. Работу необходимо отправлять мне по частям. Проверять буду и на плагиат. Сроки-1,2 недели. Подробности исполнителю. Пишите цены в проект.

14 лет назад
shimanmax
89 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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