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Дипломная по менеджменту управления
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Тема работы "Разработка программы наступательных стратегий фирмы для сохранения её конкурентоспособности (на примере ООО Редакции журнала "Иностранная литература")"
Методичка и имеющиеся материалы к работе во вложении.
Жду предложений с ценой работы. Прошу с ценой работы набросать краткий примерный план работы, так мне было бы проще выбрать исполнителя.
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