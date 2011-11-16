Дипломная по менеджменту управления

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Нужно выполнить за 1 неделю дипломную работу по управленческому менеджменту.

Тема работы "Разработка программы наступательных стратегий фирмы для сохранения её конкурентоспособности (на примере ООО Редакции журнала "Иностранная литература")"

Методичка и имеющиеся материалы к работе во вложении.

Жду предложений с ценой работы. Прошу с ценой работы набросать краткий примерный план работы, так мне было бы проще выбрать исполнителя.

14 лет назад
anafema-max
Максим 
32 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$130
7 дней
Дипломная была сделана быстро и качественно, рекомендую всем работать с данным автором.
Прекрасный заказчик! Все рекомендую работать!!! С уважением Раиса)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад