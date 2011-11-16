Дипломная по менеджменту управления

Нужно выполнить за 1 неделю дипломную работу по управленческому менеджменту.

Тема работы "Разработка программы наступательных стратегий фирмы для сохранения её конкурентоспособности (на примере ООО Редакции журнала "Иностранная литература")"

Методичка и имеющиеся материалы к работе во вложении.

Жду предложений с ценой работы. Прошу с ценой работы набросать краткий примерный план работы, так мне было бы проще выбрать исполнителя.