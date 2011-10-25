Отчет по практике по менеджменту

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Тема дипломной работы – это и будет темой практики "Повышение спроса на товар (услугу) организации".

Предприятие: МУП "Межрайкоммунводоканал" городского округа город Стерлитамак

14 лет назад
darya963
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
3 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад